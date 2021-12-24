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Бернард Томич: я стал веганом из-за Новака Джоковича. Но вкус мяса невероятен

Бернард Томич: я стал веганом из-за Новака Джоковича. Но вкус мяса невероятен
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Четвертьфиналист Уимблдона 2011 года австралиец Бернард Томич рассказал, как на него повлиял 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. По словам Томича, он стал веганом именно из-за Джоковича.

«Знаете, два с половиной или три года назад я стал веганом. Мне понравилось. Потрясающее чувство. Многие успешные люди являются веганами. На самом деле меня вдохновил Новак (Джокович. — Прим. «Чемпионата»). Я попробовал, и в моём случае это сработало. Не думаю, что вернусь к тому, что буду есть что-то другое. Горжусь, что я веган.

Вкус мяса, не поймите меня неправильно — он невероятен. Но я не скучаю по нему. В этом участвуют животные, а я закончил с этим», — приводит слова австралийца Sportskeeda.

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