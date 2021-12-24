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Теннисистка Шафаржова ждёт второго ребёнка

Теннисистка Шафаржова ждёт второго ребёнка
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Чешская теннисистка Луция Шафаржова сообщила, что готовится стать матерью во второй раз. О предстоящем рождении ребёнка она рассказала в своём «инстаграме».

Спортсменка опубликовала фото со старшей дочерью и мужем, известным хоккеистом Томашем Плеканецом.

«Счастливого Рождества и отличных праздников! Леа с нетерпением ждёт Санту и своего нового братика или сестру. Ребёнок появится в нашей семье в следующем году. Мы благодарны и очень счастливы», — написала Шафаржова в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Шафаржова — финалистка «Ролан Гаррос» 2015 года. Её лучшим результатом в карьере является пятое место в рейтинге WTA (сентябрь-2015). В парном разряде спортсменка и вовсе поднималась на первую строчку в рейтинге.

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