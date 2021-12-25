Экс-российская теннисистка Гаврилова планирует вернуться в топ-50 рейтинга WTA

Бывшая российская теннисистка Дарья Сэвилл (в девичестве Гаврилова. – Прим. «Чемпионата»), выступающая под флагом Австралии, заявила о намерении вернуться в топ-50 рейтинга WTA.



«Очевидно, что в этом году я играла не так много, но я показала свой хороший уровень на турнире Billie Jean King Cup, провела действительно хорошую тренировочную неделю и одержала довольно хорошую победу над Гретье Миннен.

Я смогла вернуться после долгого перерыва и показать хороший теннис, именно поэтому, думаю, я и получила wild card (на Australian Open). Думаю, это показывает, что не только я верю в то, что могу вернуться в топ-50 — и это моя главная цель на данный момент», — приводит слова теннисистки, которая в феврале перенесла операцию на ноге, портал Tennis World.

Высшее положение Сэвилл в рейтинге WTA — 20-я позиция, которую она занимала в августе 2017 года. В настоящее время уроженка Москвы находится на 419-й строчке мирового рейтинга.

Единственным выигранным турниром категории WTA в её карьере стала победа в Нью-Хэйвене в 2017 году.