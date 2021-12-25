Маррей: победить Джоковича на Australian Open — невыполнимая миссия

Получивший уайл-кард для участия в Australian Open британский теннисист Энди Маррей восхитился игрой серба Новака Джокововича на кортах Мельбурна.



«Когда дело доходит до Джоковича, первое, что приходит на ум, — это Австралия. Он там неприкасаемый. Победить его в Мельбурне — невыполнимая миссия. Количество титулов, которые он там завоевал, безумное. Кроме того, против Новака сложно играть на любом покрытии, так как он очень хорошо адаптируется ко всем покрытиям», — приводит слова Маррея Tennis World.



Ранее бывшая первая ракетка мира шотландец Энди Маррей подтвердил, что получил уайлд-кард для участия в Открытом чемпионате Австралии.



Маррей является трёхкратным победителем турниров «Большого шлема». При этом он никогда не выигрывал Australian Open.



В прошлом году британец пропустил Australian Open из-за положительного теста на коронавирус. В настоящее время он занимает 134-е место в рейтинге ATP.



Первая ракетка мира Новак Джокович за свою карьеру выигрывал Открытый чемпионат Австралии девять раз. Его участие в турнире 2022 года все ещё под вопросом.

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