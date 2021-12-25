Бердых вспомнил об Уимблдоне-2010: победа над Джоковичем и проблемы с желудком

Бывшая четвёртая ракетка мира среди мужчин чех Томаш Бердых вспомнил, как в 2010 году он обыграл серба Новака Джоковича в полуфинале Уимблдона, а также рассказал о проблемах с желудком во время одного из своих матчей на ранней стадии турнира.
«Это было очень приятно. Воспоминания об этом матче всегда приходят мне в голову. Это действительно приятный яркий опыт из прошлого, и да, я думаю, что в тот день всё для меня складывалось идеально, и я на все 100% выкладывался на корте и в результате победил Новака Джоковича», — сказал Бердых, слова которого приводит Tennis World.
При этом путь чеха к финалу был непрост: «Во втором раунде я проиграл два сета Денису Истомину. У меня были проблемы с желудком, и я провёл около 20 минут в туалете. Это было ужасно, но я не хотел упускать свой шанс. Я вернулся, выиграл пятисетовый матч, а затем дошёл до финала, победив Федерера и Джоковича».
В полуфинале Уимблдона Бердых обыграл Джоковича в трёх сетах — 6:3 7:6 (9) 6:3 — и впервые вышел в финал турнира «Большого шлема». В решающем матче он уступил испанцу Рафаэлю Надалю — 3:6, 5:7, 4:6. Больше в финалы турниров «Большого шлема» чех не выходил.
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