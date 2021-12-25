Вероника Кудерметова показала фото в купальнике

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в своём «инстаграме» опубликовала фотографию в купальнике.

Фото: «Инстаграм» Вероники Кудерметовой

Кудерметова занимает 31-ю строчку в рейтинге WTA. В 2021 году Вероника стала победительницей турнира в Чарльстоне, дошла до финала Уимблдона в парном разряде и выиграла Кубок Билли Джин Кинг в составе сборной России.

На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) Кудерметова в паре с Еленой Весниной в полуфинале уступила чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой со счётом 3:6, 6:3, [6:10]. В противостоянии за бронзу россиянки проиграли бразильянкам Луизе Стефани и Лауре Пигосси — 6:4, 4:6, [9:11]. По ходу чемпионского тай-брейка российские теннисистки вели со счётом 9:5, однако не сумели реализовать 4 матчбола и в итоге уступили.