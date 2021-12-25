Опубликован список теннисисток с лучшим прогрессом в рейтинге WTA. Среди них — россиянка

Официальный сайт WTA опубликовал топ-10 игроков мира из первой пятидесятки женского рейтинга, которые в этом году добились наибольшего прогресса в рейтинге.

Самый большой прогресс совершила чемпионка Открытого чемпионата США 2021 года британка Эмма Радукану, поднявшаяся на 324 позиции.

Топ-10 лучших прогрессов в рейтинге WTA:

1. Эмма Радукану +324 позиции, 19-е место

2. Клара Таусон +108 позиций, 44-е место

3. Виктория Голубич +94 позиции, 43-е место

4. Людмила Самсонова +88, 39-е место

5. Тереза Мартинцова +72, 48-е место

6. Лейла Фернандес +64, 24-е место

7. Паула Бадоса +62, 8-е место

8. Барбора Крейчикова +60, 5-е место

9. Тамара Зиданшек +57, 30-е место

10. Энн Ли +50, 47-е место.

Ближайшим крупным турниром у женщин станет Australian Open. Жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии 2022 года состоится 13 января. Первый турнир «Большого шлема» предстоящего сезона пройдёт с 17 по 30 января. Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.