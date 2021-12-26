Андрей Рублёв: мне кажется, всё закончится тем, что Джокович не поедет на Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о ситуации с возможным участием серба Новака Джоковича в Australian Open. Ранее стало известно, что на турнир «Большого шлема» допустят лишь вакцинированных игроков.
Джокович никогда не говорил, вакцинировался он или нет. Но Новак известен скептическим отношением к вакцине. В связи с этим многие эксперты считают, что он не вакцинировался.
«Конечно, все поедут на Australian Open. Я привился сразу после Кубка Дэвиса. Моя команда сделала это раньше. Таковы правила. Мы их соблюдаем.
Новости по Джоковичу? Как я понимаю из новостей, его не ждать. Но у них какой-то покерный матч – кто первый не выдержит. Мне кажется, всё закончится тем, что он просто не поедет, а Australian Оpen будет идти. Потому что Надаль едет.
Хотя если Новак не поедет, то будет странно, ведь дальше серия американских турниров, где точно так же обязали к вакцинации. А если Надаль едет, то 100% всё будет», — цитирует Рублёва Eurosport.
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