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«Твиттер» Australian Open вспомнил феноменальный удар Медведева через себя

«Твиттер» Australian Open вспомнил феноменальный удар Медведева через себя
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Официальный «твиттер» Australian Open вспомнил невероятный удар российского теннисиста Даниила Медведева на турнире в 2020 году. Он произошёл в третьем сете матча второго круга с испанцем Педро Мартинесом-Портеро.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Australian Open. Права принадлежат Tennis Australia.

«Я бежал к мячу и мог сделать твинер или что-то подобное, но я не очень хорошо имею делать такие удары в принципе. Дальше я увидел возможность для того, чтобы просто перебросить его высоко через сетку. Это был потрясающий удар, так как потом я смог отбить и следующий мяч, в итоге выиграв пойнт. Это было очень важно тогда. Был классный пойнт, конечно, помню его», — прокомментировал Медведев тот эпизод.

Открытый чемпионат Австралии 2022 года стартует 17 января. Даниил Медведев попал в заявку на турнир.

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