«Разрешите ему играть в костюме». Диего Шварцман пошутил о Роджере Федерере

Аргентинский теннисист Диего Шварцман шутливо высказался о своей фанатичности по отношению к 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира Роджеру Федереру.
«Я надеюсь, что он никогда не завершит карьеру, правда. Разрешите ему играть в костюме, если это нужно», — сказал Шварцман на телеканале ESPN Deportes.
Напомним, Роджер Федерер досрочно завершил 2021 год из-за очередной операции на колене. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. В августе Федерер отметил 40-летний юбилей.
В конце осени Роджер сообщил, что после очередной операции его восстановление проходит успешно: «Я смогу вернуться к пробежкам в январе, а вот работу на корте планирую начать не ранее апреля. С нетерпением жду своего возвращения к официальным играм — ориентируюсь на лето 2022 года. В данный момент мне необходимы терпение и осторожность. Я уже давно не играл, поэтому рисковать ни к чему».
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