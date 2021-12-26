Королева наградит Радукану Орденом Британской империи

Британская теннисистка Эмма Радукану получит почётный титул от королевы Великобритании, сообщает TennisHead со ссылкой на источники, близкие к спортсменке. Радукану получит Орден Британской империи. Это один из промежуточных этапов на пути к рыцарскому титулу.



Ранее Радукану стала спортсменкой года в Великобритании по версии BBC. В 2021 году она стала победителем US Open. Это первая победа британки в карьере на турнирах «Большого шлема».



После US Open Радукану приняла участие в турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где на старте уступила белоруске Александре Саснович со счётом 2:6, 4:6. Затем Эмма снялась с турнира «ВТБ Кубок Кремля» и заявилась на турнир серии WTA-250 в Клуж-Напоке, где дошла до четвертьфинала.

Под занавес сезона Радукану возглавила посев турнира WTA-250 в Линце (Австрия), однако на старте проиграла 106-й ракетке мира, 20-летней Ван Синьюй (Q) из Китая со счётом 1:6, 7:6 (7:0), 5:7.