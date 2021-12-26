Вудбридж: вполне возможно, что Зверев выиграет турнир «Большого шлема» уже в Австралии

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Тодд Вудбридж высоко оценил перспективы немецкого теннисиста Александра Зверева в новом сезоне. В настоящее время Зверев является 3-й ракеткой мира.



В 2021 году Зверев стал победителем Итогового чемпионата ATP. Но он не смог выиграть ни одного турнира «Большого шлема».



«Я думаю, что Зверев выиграет турнир «Большого шлема». Вполне возможно, что это произойдёт уже на Australian Open.



Он стал более зрелым игроком. Сейчас Зверев понимает, что требуется для победы в матчах пятисетового формата. По-моему, он стал лучше в плане стабильности. Ранее он расслаблялся, позволяя соперникам вернуться в игру. Теперь же он научился доводить матчи до победы», — цитирует Вудбриджа Sportskeeda.

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