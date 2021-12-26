Маттео Берреттини рассказал о самочувствии перед стартом нового сезона
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал о своём самочувствии перед стартом нового сезона. Из-за травмы 7-я ракетка мира не смог доиграть предыдущий сезон и снялся с Итогового чемпионата ATP.
«К счастью, травма прошла довольно быстро, сейчас всё в порядке. Я мог тренироваться и использовал время по ходу перерыва.
Я тренировался во Флориде, находясь в прекрасных условиях. У меня было много соперников, я сумел поработать над тем, что считал необходимым», — цитирует Берреттини Tennis World USA со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Новый сезон стартует в январе с турниров в Австралии. Там же пройдёт первый турнир «Большого шлема» — Australian Open. Сообщалось, что на турнир пустят лишь вакцинированных игроков.
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