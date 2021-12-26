Свитолина: в Аделаиде с самого начала будет трудно, нет времени, чтобы адаптироваться
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Украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая 15-е место в рейтинге WTA, рассказала о подготовке к Australian Open. Спортсменка рассказала, что связывает большие ожидания с турниром, который пройдёт в Аделаиде (Австралия). Этот турнир начнётся 3 января.
«Потрясающе видеть, как много хороших игроков заявлены на турнир в Аделаиде на старте сезона. Все стараются подготовиться к первому «Шлему» сезона, к Мельбурну, поэтому состав участников очень хороший.
С самого начала будет действительно трудно, не будет времени, чтобы адаптироваться. Нужно быть готовым и морально, и физически с первого круга. Это очень захватывающе как для турнира, так и для игроков», — цитирует Свитолину «Большой теннис Украины».
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