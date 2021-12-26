Джокович поиграл в теннис на улице в Белграде. Видео

Первая ракетка мира серб Новак Джокович немного поиграл в теннис на одной из улиц Белграда (Сербия). Спортсмен играл на улице, несмотря на пасмурную погоду и срывающийся дождь.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Igor.Rogan.9.

Ранее стало известно, что Джокович практически наверняка пропустит командный турнир ATP Cup. Об этом сообщили сербские СМИ.



При этом пока до сих пор неизвестно, приедет ли Джокович на Australian Open. Организаторы объявили, что к участию будут допущены только вакцинированные теннисисты. Джокович никогда не раскрывал свой статус вакцинации. При этом эксперты полагают, что он не вакцинировался. Новак неоднократно скептически отзывался о вакцинации. Отец Джоковича требование организаторов Australian Open назвал «шантажом».