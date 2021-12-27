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Муратоглу рассказал о первых впечатлениях, которые на него произвёл Циципас

Муратоглу рассказал о первых впечатлениях, которые на него произвёл Циципас
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Известный тренер Патрик Муратоглу вспомнил, как впервые встретился с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. По признанию Муратоглу, грек сперва не произвёл впечатления на тренеров его академии.

«Я подошёл к корту и спросил тренеров про Циципаса. Они сказали, что он медленный, что ему не хватает энергии. В общем, никто не верил, что он станет игроком очень высокого уровня. Стефанос неплохо играл, но ему не хватало физики.

Тогда я сказал тренерам: «Спасибо за ваше мнение. Но вы сосредоточены на том, чего у него нет, а не наоборот. В любом случае он приобретёт нужные качества со временем», — цитирует Муратоглу Tennis World USA.

Циципас считается одним из самых перспективных игроков мира. Греческий теннисист завершил 2021 год на 4-м месте в рейтинге ATP.

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