Рублёв стал 6-м заболевшим теннисистом после турнира в Абу-Даби

24-летний российский теннисист Андрей Рублёв заболел коронавирусом в преддверии старта Открытого чемпионата Австралии – 2022, который начнётся 1 января.

С 16 по 18 декабря Рублёв принимал участие в выставочном турнире в Абу-Даби. В финале российский теннисист переиграл британца Энди Маррея в двух сетах – 6:4, 7:6 (7:2). В матче за третье место Денис Шаповалов оказался сильнее Рафаэля Надаля – 6:7 (4:7), 6:3, 10:6.

Андрей Рублёв стал шестым спортсменом, участвовавшем в турнире в Абу-Даби, который после его окончания заболел коронавирусом. Ранее стало известно, что положительные тесты сдали Эмма Радукану, Белинда Бенчич, Онс Жабер, Рафаэль Надаль и Денис Шаповалов, сообщает в «Твиттере» португальский журналист Хосе Моргадо.