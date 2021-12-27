Медведев прибыл в Австралию, где сыграет на ATP Cup и Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев прибыл в Австралию. 1 января начинается турнир ATP Cup, Медведев в составе сборной России будет защищать титул. 17 января стартует Australian Open, в котором теннисист также примет участие. На Australian Open-2021 россиянин играл в финале.

«Привет, Австралия. Рад вернуться», – написал Медведев на своей странице в «Твиттере».

Ранее стало известно, что Андрей Рублёв сдал положительный тест на коронавирус и пока не может отправиться в Австралию. Теннисист заболел после выставочного турнира в Абу-Даби, проходившего с 16 по 18 декабря.

Целая группа игроков, побывавших на турнире в Абу-Даби, заразилась коронавирусом. В их числе Денис Шаповалов, Онс Жабер, Эмма Радукану, Рафаэль Надаль и его тренер Карлос Мойя, а также Белинда Бенчич.