Медведев прибыл в Австралию, где сыграет на ATP Cup и Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев прибыл в Австралию. 1 января начинается турнир ATP Cup, Медведев в составе сборной России будет защищать титул. 17 января стартует Australian Open, в котором теннисист также примет участие. На Australian Open-2021 россиянин играл в финале.
«Привет, Австралия. Рад вернуться», – написал Медведев на своей странице в «Твиттере».
Ранее стало известно, что Андрей Рублёв сдал положительный тест на коронавирус и пока не может отправиться в Австралию. Теннисист заболел после выставочного турнира в Абу-Даби, проходившего с 16 по 18 декабря.
Целая группа игроков, побывавших на турнире в Абу-Даби, заразилась коронавирусом. В их числе Денис Шаповалов, Онс Жабер, Эмма Радукану, Рафаэль Надаль и его тренер Карлос Мойя, а также Белинда Бенчич.
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