Циципас — о возможной поездке Джоковича на Australian Open: я уважаю решение Новака

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о ситуации с поездкой серба Новака Джоковича на Australian Open. Пока неизвестно, примет ли участие в турнире первая ракетка мира.



На Australian Open будут допущены лишь вакцинированные теннисисты. Сам Новак не раскрывал статус вакцинации, но эксперты полагают, что он не прививался от коронавируса, учитывая его скептическое отношение.



«Я уважаю решение Новака. У каждого есть свобода выбора. Что касается меня, то я поеду в Австралию.



Я не продвигаю вакцинацию, но и не против неё. Поддерживаю право каждого человека делать то, что он считает нужным. Я не врач, а спортсмен. Вероятно, что моё мнение не является лучшим, когда речь идёт о медицине. Лично я вакцинируюсь. Мне нужно это сделать, чтобы жить нормальной жизнью», — цитирует Циципаса Tennis World USA со ссылкой на греческое телевидение TV ANT 1.

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