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Маррей сделал третью прививку от коронавируса

Маррей сделал третью прививку от коронавируса
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Бывшая первая ракетка мира, шотландский теннисист Энди Маррей сообщил, что сделал третью прививку от коронавируса. Спортсмен поблагодарил врачей и учёных.

«Сегодня мне ввели третий микрочип! А если серьёзно, то наука — это здорово. Большое спасибо учёным и врачам за невероятную работу», — написал Маррей у себя в «твиттере».

Для участия в Australian Open теннисист должен быть вакцинирован. Ранее Энди сообщил, что организаторы дали ему «уайлдкард» на турнир.

Примечательно, что сразу несколько теннисистов, которые планируют принять участие в Australian Open, заразились коронавирусом. Они участвовали в турнире в Абу-Даби. Коронавирус обнаружили у россиянина Андрея Рублёва, испанца Рафаэля Надаля, канадца Дениса Шаповалова, швейцарки Белинды Бенчич и представительницы Туниса Онс Жабер. Маррей, британец Дэн Эванс и американец Тейлор Фритц избежали заражения.

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