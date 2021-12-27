Тарпищев: Рублёв может успеть поправиться к ATP Cup. Если нет, то сыграет Карацев

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию, согласно которой российский теннисист Андрей Рублёв заразился коронавирусом. О заражении сообщил сам Рублёв. Теперь он рискует пропустить ATP Cup, который будет проходить в Австралии.
«Рублёв, думаю, успеет поправиться к ATP Cup. У него коронавирус в лёгкой форме, время есть. Если успеет сдать отрицательный, то будет играть. Если нет, то сыграет Карацев. С этим никаких проблем нет. Просто сыграет следующий по рейтингу, а это Аслан», — сказал Тарпищев корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Ранее Рублёв принял участие в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ) и стал его победителем. Целая группа игроков, побывавших на турнире в Абу-Даби, заразилась коронавирусом. В их числе Денис Шаповалов, Онс Жабер, Эмма Радукану, Рафаэль Надаль и его тренер Карлос Мойя, а также Белинда Бенчич.
- 27 декабря 2021
-
10:32
-
10:27
-
10:05
-
09:43
-
09:02
-
08:57
-
08:13
-
08:07
-
04:31
-
02:26
-
00:48
- 26 декабря 2021
-
22:37
-
21:33
-
20:57
-
20:44
-
19:36
-
18:19
-
17:57
-
13:05
-
11:57
-
11:46
-
10:16
-
10:02
-
00:37
- 25 декабря 2021
-
23:23
-
19:18
-
16:04
-
15:03
-
09:34
-
08:57
-
07:05
-
05:05
-
00:31
- 24 декабря 2021
-
17:13
-
14:14