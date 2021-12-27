Тарпищев: Рублёв может успеть поправиться к ATP Cup. Если нет, то сыграет Карацев

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию, согласно которой российский теннисист Андрей Рублёв заразился коронавирусом. О заражении сообщил сам Рублёв. Теперь он рискует пропустить ATP Cup, который будет проходить в Австралии.



«Рублёв, думаю, успеет поправиться к ATP Cup. У него коронавирус в лёгкой форме, время есть. Если успеет сдать отрицательный, то будет играть. Если нет, то сыграет Карацев. С этим никаких проблем нет. Просто сыграет следующий по рейтингу, а это Аслан», — сказал Тарпищев корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Ранее Рублёв принял участие в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ) и стал его победителем. Целая группа игроков, побывавших на турнире в Абу-Даби, заразилась коронавирусом. В их числе Денис Шаповалов, Онс Жабер, Эмма Радукану, Рафаэль Надаль и его тренер Карлос Мойя, а также Белинда Бенчич.

Новость по теме Рублёв заболел коронавирусом накануне ATP Cup и Australian Open — 2022