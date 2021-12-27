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«Увидимся через 16 часов». Осака показала, как летит в Австралию

«Увидимся через 16 часов». Осака показала, как летит в Австралию
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Японская теннисистка Наоми Осака опубликовала новую запись в своём «твиттере». Она выложила фотографию, сделанную в самолёте. Спортсменка вылетела в Австралию, где стартует новый сезон.

«Увидимся через 16 часов в Австралии!» — написала Осака.

Запись можно посмотреть в «твиттере» спортсменки.

Напомним, к участию в Australian Open будут допущены лишь вакцинированные игроки. Первые теннисисты уже прилетели в Австралию для подготовки к турниру «Большого шлема» и другим соревнованиям, которые пройдут в январе в стране. Первым в расписании значится командный турнир ATP Cup.

Власти Австралии уже подчеркнули, что никаких исключений для теннисистов не будет. При этом к участию допустят невакцинированных лишь в том случае, если у них есть право на медицинское исключение.

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