Бердых предрёк серьёзную конкуренцию Джоковичу в 2022 году

Бывшая четвёртая ракетка мира среди мужчин чех Томаш Бердых поделился мнением о перспективах первой ракетки мира Новака Джоковича в новом сезоне. Бердых предположил, что Джоковичу будет сложнее добиваться успехов.



В 2021 году серб выиграл три турнира «Большого шлема». Он стал 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», сравнявшись по этому показателю с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.



«Джоковичу будет сложнее в следующем году, это точно. Я не говорю, что у него нет шансов на победу на турнирах «Большого шлема», наоборот, шансы хорошие. Но думаю, что он будет пытаться избегать сложных матчей, которые вытягивают силы. Тяжело побеждать в пятисетовых матчах на протяжении двух недель. Нужно ещё и сохранять здоровье», — цитирует Бердых Sky Sports.

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