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Эмма Радукану заключила пятый крупный спонсорский контракт после победы на US Open

Эмма Радукану заключила пятый крупный спонсорский контракт после победы на US Open
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Чемпионка US Open – 2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану стала лицом крупнейшего оператора сотовой связи в Великобритании Vodafone, сообщает Daily Mail.

По информации издания, контракт с Радукану обошёлся компании в £ 3 млн (около $ 4 млн). О роли Эммы в продвижении бренда станет известно в феврале.

Отметим, это пятый крупный контракт Радукану после победы на турнире «Большого шлема». Ранее теннисистка начала сотрудничество с Dior, Tiffany, British Airlines и Evian.

Напомним, в финале US Open тогда ещё 18-летняя Эмма обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Радукану завоевала первый титул в карьере. При этом лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA. В рейтинге WTA британка сейчас занимает 22-ю строчку.

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