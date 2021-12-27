Второй тренер Надаля тоже заразился коронавирусом. Он летал с Рафаэлем в Абу-Даби

Олимпийский чемпион в парном разряде Марк Лопес, являющийся одним из тренеров 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Marca. Лопес так же, как и заразившийся COVID-19 Карлос Мойя, сопровождал Надаля на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Надаль сдал положительный тест на коронавирус по возвращении домой из Абу-Даби 20 декабря. На следующий день заразился Мойя.

Помимо Надаля и его тренерского штаба, в Абу-Даби заразились коронавирусом: британка Эмма Радукану, швейцарка Белинда Бенчич, представительница Туниса Онс Жабер, канадец Денис Шаповалов, а также чемпион турнира россиянин Андрей Рублёв. И Шаповалов, и Рублёв уже прилетели в Австралию, где стартует новый сезон.