Надия Подороска не сыграет на Australian Open

Аргентинская теннисистка Надия Подороска не примет участия в грядущем розыгрыше Открытого чемпионата Австралии – 2022, который пройдёт с 17 по 30 января.
«Мне жаль сообщать о снятии с Australian Open, виной тому проблемы со здоровьем, которые преследовали меня весь прошлый сезон. Хоть я и научилась сосуществовать и бороться с болью, процесс моего восстановления занимает больше отведённого времени. Поэтому я с командой приняла решение пропустить все турниры до марта 2022 года.
Сейчас я вылетаю в Аликанте (Испания), где продолжу свою реабилитацию, чтобы вернуться на корт в 100%-ном состоянии. Я чувствую себя прекрасно, меня сопровождают люди, которых я люблю, и команда профессионалов, которые стремятся сделать всё для моей карьеры и здоровья. Спасибо каждому из них», — написала Подороска в своём «твиттере».
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