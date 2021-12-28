Доминик Тим снялся с Открытого чемпионата Австралии

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим объявил, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии. Об этом он сообщил в своём «твиттере».

По словам Тима, он уже приступил к активным тренировкам после травмы и чувствует себя нормально. Несмотря на это, он всё же принял решение отказаться от участия в Australian Open. Первым турниром, на котором он сыграет в 2022 году, станет Cordoba Open в Аргентине в конце января. Спортсмен, который в настоящее время находится в Австрии, уверен, что принял правильное решение.

В сезоне-2021 Доминик Тим провёл 18 матчей, в которых одержал девять побед. С середины мая по июнь Доминик потерпел четыре поражения подряд, после чего получил разрыв сухожилия. В середине августа Тим заявил о досрочном завершении сезона.