Доминик Тим снялся с Открытого чемпионата Австралии

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим объявил, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии. Об этом он сообщил в своём «твиттере».
По словам Тима, он уже приступил к активным тренировкам после травмы и чувствует себя нормально. Несмотря на это, он всё же принял решение отказаться от участия в Australian Open. Первым турниром, на котором он сыграет в 2022 году, станет Cordoba Open в Аргентине в конце января. Спортсмен, который в настоящее время находится в Австрии, уверен, что принял правильное решение.
В сезоне-2021 Доминик Тим провёл 18 матчей, в которых одержал девять побед. С середины мая по июнь Доминик потерпел четыре поражения подряд, после чего получил разрыв сухожилия. В середине августа Тим заявил о досрочном завершении сезона.
- 28 декабря 2021
-
13:01
-
11:56
-
11:32
- 27 декабря 2021
-
23:58
-
20:14
-
19:44
-
18:43
-
15:53
-
14:50
-
13:32
-
10:32
-
10:27
-
10:05
-
09:43
-
09:02
-
08:57
-
08:13
-
08:07
-
04:31
-
02:26
-
00:48
- 26 декабря 2021
-
22:37
-
21:33
-
20:57
-
20:44
-
19:36
-
18:19
-
17:57
-
13:05
-
11:57
-
11:46
-
10:16
-
10:02
-
00:37
- 25 декабря 2021
-
23:23