Давид Феррер назвал главную угрозу для Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии
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Финалист «Ролан Гаррос» 2013 года, бывшая третья ракетка мира в мужском одиночном разряде, испанец Давид Феррер высказал мнение, что его соотечественник Рафаэль Надаль будет главным конкурентом серба Новака Джоковича в борьбе за победу на Открытом чемпионате Австралии 2021 года.
«На данный момент Джокович играет хорошо. У него всё в порядке со здоровьем. Но я думаю, что у Рафаэля Надаля также есть шансы выиграть Australian Open», — приводит слова Феррера Sky Sports.
Напомним, Надаль ранее объявил, что примет участие в Открытом чемпионате Австралии 2022 года. Что касается Джоковича, он до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации. Предполагается, что он не прививался и может получить медицинское исключение для участия в турнире.
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