Сербское СМИ: Australian Open добивается разрешения на участие Джоковича без вакцинации

Организаторы Открытого чемпионата Австралии ведут переговоры с местными властями по поводу участия в турнире первой ракетки мира серба Новака Джоковича, сообщает сербское издание Blic со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации издания, руководство Australian Open пытается получить для Джоковича медицинский отвод.

Напомним, для въезда в Австралию и, соответственно, участия в Australian Open необходимо пройти полную вакцинацию от коронавируса. Первая ракетка мира Джокович до сих пор не раскрывал, сделал он прививку или нет.

Позднее появилась информация, что невакцинированные игроки смогут выступить на Открытом чемпионате Австралии – 2022, если получат медицинский отвод.

Его можно получить, если:

игрок перенёс коронавирус после 31 июля 2021-го – поскольку вакцинацию после заражения можно отложить на полгода. При этом организаторы поясняют: «Вам поможет, если вы приложите письмо от врача, которое объяснит, почему вы не привились»;

после первой дозы одобренной вакцины возникли серьёзные побочные эффекты – например, миокардит или перикардит, а также суставной полиартрит. При этом побочный эффект считается серьёзным, только если после вакцинации человеку потребовалась госпитализация.