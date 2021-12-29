Ник Кирьос: Australian Open без Федерера, Надаля и Джоковича будет катастрофой

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказал мнение, что Открытый чемпионат Австралии без Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича станет катастрофой.
Федерер ранее объявил, что не выступит на Australian Open. Джокович до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации, и пока неясно, выступит ли он на турнире. Что касается Надаля, то он объявлял об участии, однако недавно перенёс коронавирус.
«Честно говоря, не знаю, что там насчёт Новака и этой ситуации с ковидом, что ему нужно, чтобы выступить. Надеюсь, он хорошо провёл Рождество и будет играть как можно дольше.
Я уже говорил, что Федерер, Надаль и Джокович должны играть (на Australian Open. — Прим. «Чемпионата»). Если их троих не будет, это будет катастрофа. Абсолютная катастрофа для болельщиков и людей, которые любят теннис», — приводит слова Кирьоса The Age.
- 29 декабря 2021
-
10:03
-
09:30
- 28 декабря 2021
-
22:51
-
22:39
-
15:00
-
13:01
-
11:56
-
11:32
- 27 декабря 2021
-
23:58
-
20:14
-
19:44
-
18:43
-
15:53
-
14:50
-
13:32
-
10:32
-
10:27
-
10:05
-
09:43
-
09:02
-
08:57
-
08:13
-
08:07
-
04:31
-
02:26
-
00:48
- 26 декабря 2021
-
22:37
-
21:33
-
20:57
-
20:44
-
19:36
-
18:19
-
17:57
-
13:05
-
11:57