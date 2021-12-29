Ник Кирьос: Australian Open без Федерера, Надаля и Джоковича будет катастрофой

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказал мнение, что Открытый чемпионат Австралии без Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича станет катастрофой.

Федерер ранее объявил, что не выступит на Australian Open. Джокович до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации, и пока неясно, выступит ли он на турнире. Что касается Надаля, то он объявлял об участии, однако недавно перенёс коронавирус.

«Честно говоря, не знаю, что там насчёт Новака и этой ситуации с ковидом, что ему нужно, чтобы выступить. Надеюсь, он хорошо провёл Рождество и будет играть как можно дольше.

Я уже говорил, что Федерер, Надаль и Джокович должны играть (на Australian Open. — Прим. «Чемпионата»). Если их троих не будет, это будет катастрофа. Абсолютная катастрофа для болельщиков и людей, которые любят теннис», — приводит слова Кирьоса The Age.