Андрей Рублёв и ещё двое россиян снялись с ATP Cup, капитаном России стал француз

Пятая ракетка мира Андрей Рублёв не выступит на турнире ATP Cup. Об этом сообщают организаторы.
Помимо Рублёва, с турнира снялись Аслан Карацев и Евгений Донской. В настоящий момент в составе сборной России осталось лишь три теннисиста: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Капитаном назначили француза Жиля Сервара — это личный тренер Медведева.
2 января должна провести свой первый матч сборная России, попавшая в группу B. Первая игра с участием россиян должна начаться в 2:00 мск. Изначально соперником России на сайте турнира значилась Австрия, а в качестве участников одиночных матчей в составе России были намечены Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Однако австрийцы вчера, 28 декабря, снялись с турнира. Новый соперник России пока не определён.
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