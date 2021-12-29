Первая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с ATP Cup. Об этом сообщают организаторы соревнований. Таким образом, первым номером сборной Сербии стал 33-я ракетка мира Душан Лайович.

Сербская команда не снялась с турнира, несмотря на ситуацию с Джоковичем. Выступит ли сербский спортсмен на Australian Open, пока неясно. Он до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации, но может получить медицинское исключение, если не прививался.

Также сообщается, что сборная Франции заменила Австрию на ATP Cup. За команду выступят Уго Умбер, Артур Риндеркнеш, Эдуард Роже-Васслен и Фабрис Мартен.

Также стало известно, что Андрей Рублёв и ещё двое россиян снялись с ATP Cup, капитаном сборной России на турнире стал француз.