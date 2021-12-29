Источник: Джоковичу отказали в медицинском исключении, он не выступит на Australian Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вынужден будет пропустить Australian Open, после того как ему отказали в получении медицинского исключения. Об этом сообщает сербское издание Informer, ссылаясь на источник, близкий к семье теннисиста.

«Новак в Австралию не поедет. Медицинская комиссия отказала ему в исключении по медицинским показаниям и не позволит ему играть непривитым. Новак категорически против вакцинации», — сообщил источник.

Напомним, Джокович до сих пор не объявлял свой статус вакцинации. Предполагается, что он не прививался. Новак, по всей видимости, не сможет провести защиту титула на Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января.

Ранее сообщалось, что Джокович снялся с турнира ATP Cup, который пройдёт с 1 по 9 января.