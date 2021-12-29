Шамиль Тарпищев: участие сборной России в ATP Cup под вопросом

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал новость, что Андрей Рублёв и ещё двое россиян снялись с турнира ATP Cup, который пройдёт с 1 по 9 января. По словам Тарпищева, на данный момент участие сборной России в турнире под вопросом.

«Коронавирус никого не щадит. Пандемия ударила и по нашей сборной. Рублёв уже на карантине четыре дня. Помимо него, заболели ещё Аслан Карацев и Евгений Донской. Почему к команде не может присоединиться Хачанов? В момент проведения ATP Cup он будет в Мельбурне на турнире ATP-250. Карен изначально сказал, что не поедет в сборную. Мы не можем его заявить в команду. Вместе с Медведевым будут выступать Сафиуллин и Карловский.

На данный момент участие нашей сборной в турнире под вопросом. По регламенту в каждой команде должно присутствовать минимум два игрока, находящиеся в топ-250 мирового рейтинга», — цитирует Тарпищева «Спорт-экспресс».