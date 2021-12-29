Фото: Даниил Медведев тренируется в Сиднее перед стартом ATP Cup

Вторая ракетка мира российский теннисист, россиянин Даниил Медведев опубликовал свежую фотографию на своей странице в «Твиттере». Медведев показал, как тренируется в Сиднее, где с 1 по 9 января пройдёт турнир ATP Cup.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Даниила Медведева.

Ранее стало известно, что пятая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв не выступит на турнире ATP Cup в Сиднее. Помимо Рублёва, с турнира снялись его соотечественники Аслан Карацев и Евгений Донской. В настоящий момент в составе сборной России осталось лишь три теннисиста: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Капитаном назначили французского специалиста Жиля Сервара — это личный тренер Даниила Медведева.