Саманта Стосур завершит карьеру в одиночном разряде после Australian Open — 2022

37-летняя австралийская теннисистка Саманта Стосур объявила, что завершит карьеру в одиночном разряде после Открытого чемпионата Австралии 2022 года.

«Для меня очень важно иметь возможность завершить выступления на глазах своей семьи, друзей и австралийских болельщиков, которые были со мной, несмотря на все трудности», — приводит слова Стосур пресс-служба федерации тенниса Австралии.

Стосур — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open — 2011); финалистка «Ролан Гаррос» — 2010; победительница 37 турниров WTA (из них 9 — в одиночном разряде); бывшая четвёртая ракетка мира в одиночном разряде; победительница четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде и трёх — в миксте; бывшая первая ракетка мира в парном разряде.

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.