Новак Джокович рассказал, что общего между ним и Даниилом Медведевым

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, что общего между ним и вторым номером рейтинга ATP россиянином Даниилом Медведевым.

«Он не политкорректен. Но и я такой же. Я легко могу отождествить себя с этим. То же самое и с Александром Зверевым. У него такой же подход.

Можно говорить о менталитете бунтарей. Но дело не только в этом. Мы хотим быть аутентичными, придерживаться своих ценностей.

Мне не нравится, когда люди выставляют себя идеальными как на корте, так и за его пределами. Так не бывает. Вот почему я высоко оцениваю Сашу и Даниила. И они оба невероятные игроки», — приводит слова Новака Джоковича издание Daily Express, ссылаясь на L'Equipe.