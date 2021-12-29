Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович рассказал, что общего между ним и Даниилом Медведевым

Новак Джокович рассказал, что общего между ним и Даниилом Медведевым
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, что общего между ним и вторым номером рейтинга ATP россиянином Даниилом Медведевым.

«Он не политкорректен. Но и я такой же. Я легко могу отождествить себя с этим. То же самое и с Александром Зверевым. У него такой же подход.

Можно говорить о менталитете бунтарей. Но дело не только в этом. Мы хотим быть аутентичными, придерживаться своих ценностей.

Мне не нравится, когда люди выставляют себя идеальными как на корте, так и за его пределами. Так не бывает. Вот почему я высоко оцениваю Сашу и Даниила. И они оба невероятные игроки», — приводит слова Новака Джоковича издание Daily Express, ссылаясь на L'Equipe.

Теннисные красавицы, не взявшие ни одного «Шлема»! Шикарная галерея от Курниковой до Бушар Теннисные красавицы, не взявшие ни одного «Шлема»! Шикарная галерея от Курниковой до Бушар
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021