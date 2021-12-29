Новак Джокович рассказал, что общего между ним и Даниилом Медведевым
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, что общего между ним и вторым номером рейтинга ATP россиянином Даниилом Медведевым.
«Он не политкорректен. Но и я такой же. Я легко могу отождествить себя с этим. То же самое и с Александром Зверевым. У него такой же подход.
Можно говорить о менталитете бунтарей. Но дело не только в этом. Мы хотим быть аутентичными, придерживаться своих ценностей.
Мне не нравится, когда люди выставляют себя идеальными как на корте, так и за его пределами. Так не бывает. Вот почему я высоко оцениваю Сашу и Даниила. И они оба невероятные игроки», — приводит слова Новака Джоковича издание Daily Express, ссылаясь на L'Equipe.
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