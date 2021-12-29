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Шамиль Тарпищев рассказал, как Донской и Карацев переносят коронавирус

Шамиль Тарпищев рассказал, как Донской и Карацев переносят коронавирус
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как Евгений Донской и Аслан Карацев переносят коронавирус. Заразившиеся спортсмены вынуждены были сняться с турнира ATP Cup, который пройдёт в Сиднее с 1 по 9 января.

«Евгений Донской и Аслан Карацев спокойно переносят коронавирус. Острых симптомов у них нет. К Australian Open они будут готовы, смогут принять участие на турнире «Большого шлема». Для Медведева ATP Cup важен в плане подготовки к «Большому шлему». Турнир не такой обязательный, но полезный», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Тарпищев предупредил, что участие сборной России по теннису на турнире ATP Cup остаётся под вопросом.

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