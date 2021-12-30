Андрей Рублёв объяснил, за счёт чего завоевал золото ОИ-2020 в миксте с Павлюченковой

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, за счёт чего ему удалось завоевать золотую медаль на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Рублёв выступал в миксте с Анастасией Павлюченковой.
«Очень много факторов. Много где сложилось. Мы не жалели себя, боролись за каждый мяч, не важно, против кого играли.
Когда играли против опытных парников, у них было чуть больше давления, потому что они вроде как опытные, должны играть парные комбинации, тренировали микст. И должны нас спокойно обыгрывать, поскольку мы с Настей не парные игроки, никогда вместе не выступали. Возможно, никто не ожидал от нас ничего, думал, что попасть на нас — выгодный вариант. К тому же и я, и Настя играем очень агрессивно, у нас преимущество в скорости. Всё это сложилось в нашу пользу», — приводят слова Рублёва «Известия».
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