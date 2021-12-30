Вудбридж объяснил, почему считает Медведева одним из главных фаворитов Australian Open

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Тодд Вудбридж оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева выиграть Australian Open. Эксперт признался, что считает вторую ракетку мира одним из главных фаворитов. Вудбридж вспомнил, как несколько лет назад разговаривал с Медведевым.



«Он сказал: «Я играл очень хорошо, не допускал невынужденных ошибок». Я редко встречал игроков, которые так оценивают собственный теннис.



Я давно общаюсь с теннисистами. Видел, как люди пытались создать иллюзию уверенности в своих силах. Но в случае с Медведевым я вижу, что это действительно так. И мне это нравится в нём.



Похоже, что он полностью уверен в себе. Выигрыш US Open не стал для него сюрпризом. И думаю, что победа на Australian Open также не удивит», — цитирует Вудбриджа пресс-служба Australian Open.

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