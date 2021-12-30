Стефанос Циципас отреагировал на решение Новака Джоковича сняться с ATP Cup

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал решение 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича сняться с турнира ATP Cup, который пройдёт в Сиднее (Австралия) с 1 по 9 января.

«Если Джокович считает, что он по какой-либо причине не готов играть на ATP Cup, — это его выбор. Думаю, большинство игроков уважают его выбор. Что ещё я могу сказать? На ATP Cup будет на одного классного игрока меньше в этом году», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Напомним, 34-летний Новак Джокович до сих пор не объявлял свой статус вакцинации. Предполагается, что он не прививался. Из-за этого неясно, выступит ли он на Открытом чемпионате Австралии или нет. Турнир пройдёт с 17 по 30 января.

