Шамиль Тарпищев оценил шансы Павлюченковой успеть выздороветь к AO после коронавируса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сдала положительный тест на наличие в организме коронавирусной инфекции. По словам Тарпищева, Павлюченкова должна успеть выздороветь к Открытому чемпионату Австралии.

«Пока полной информацией (о здоровье. — Прим. «Чемпионата») не обладаю, она изолировалась. Но по срокам Павлюченкова должна успеть восстановиться и сыграть на Australian Open», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.

В 2021 году Павлюченкова провела 49 официальных матчей, из которых 29 выиграла, а 20 проиграла. В ноябре она поднялась на 11-е место в рейтинге WTA, что является лучшим результатом в её карьере.