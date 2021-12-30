Шамиль Тарпищев оценил шансы Павлюченковой успеть выздороветь к AO после коронавируса
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сдала положительный тест на наличие в организме коронавирусной инфекции. По словам Тарпищева, Павлюченкова должна успеть выздороветь к Открытому чемпионату Австралии.
«Пока полной информацией (о здоровье. — Прим. «Чемпионата») не обладаю, она изолировалась. Но по срокам Павлюченкова должна успеть восстановиться и сыграть на Australian Open», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.
В 2021 году Павлюченкова провела 49 официальных матчей, из которых 29 выиграла, а 20 проиграла. В ноябре она поднялась на 11-е место в рейтинге WTA, что является лучшим результатом в её карьере.
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