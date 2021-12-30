Лайович: Джокович сказал, что попытается попасть на Australian Open

Сербский теннисист Душан Лайович прокомментировал ситуацию с возможным участием соотечественника Новака Джоковича в Australian Open. Ранее первая ракетка мира Джокович сообщил, что пропустит ATP Cup.
Пока неизвестно, сыграет ли Новак на Australian Open. Дело в том, что организаторы допустят к участию лишь вакцинированных теннисистов. Сам Джокович никогда не говорил, вакцинировался он или нет. Эксперты полагают, что Новак не прививался. Серб неоднократно скептически отзывался о вакцинации.
«Джокович просто сказал, что не приедет на ATP Cup, но попытается попасть на Australian Open. Приедет ли он? На ATP Cup его не будет. Посмотрим, как всё сложится с Australian Open. Он не говорил нам, приедет на турнир или нет», — цитирует Лайовича пресс-служба ATP Cup.
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