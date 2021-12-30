Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль сыграет на турнире в Мельбурне перед Australian Open

Надаль сыграет на турнире в Мельбурне перед Australian Open
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль планирует выступить на Australian Open, несмотря на заражение коронавирусом. Испанский теннисист перед турниром «Большого шлема» выступит на турнире ATP-250 в Мельбурне. Его фамилия появилась в списке участников соревнований.

Надаль заразился коронавирусом после участия в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Помимо него на турнире инфекцию подхватили и другие участники, включая канадца Дениса Шаповалова и россиянина Андрея Рублёва. На турнире в Абу-Даби Надаль не смог выйти в финал.

Сам Надаль признавался, что пока не знает, сможет ли приехать в Австралию. После заражения коронавирусом испанец заявил, что его график должен быть гибким, учитывая быстро меняющуюся ситуацию.

Новость по теме
Ник Кирьос: Australian Open без Федерера, Надаля и Джоковича будет катастрофой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021