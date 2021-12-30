Надаль сыграет на турнире в Мельбурне перед Australian Open

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль планирует выступить на Australian Open, несмотря на заражение коронавирусом. Испанский теннисист перед турниром «Большого шлема» выступит на турнире ATP-250 в Мельбурне. Его фамилия появилась в списке участников соревнований.



Надаль заразился коронавирусом после участия в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Помимо него на турнире инфекцию подхватили и другие участники, включая канадца Дениса Шаповалова и россиянина Андрея Рублёва. На турнире в Абу-Даби Надаль не смог выйти в финал.

Сам Надаль признавался, что пока не знает, сможет ли приехать в Австралию. После заражения коронавирусом испанец заявил, что его график должен быть гибким, учитывая быстро меняющуюся ситуацию.