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Циципас объяснил, почему верит в успешное выступление Греции на ATP Cup

Циципас объяснил, почему верит в успешное выступление Греции на ATP Cup
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Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался об участии в командном турнире ATP Cup. Он выразил надежду на успешное выступление сборной.

«У меня есть вера в мою команду. Я думаю, что мы можем решить задачу выхода, побеждать матчи уже в двух встречах, а не в трёх. Для каждого из нас представлять Грецию на турнире значит очень многое. Я знаю, что за нашей игрой будут наблюдать многие греки, живущие в Австралией.

Греция славится успешным выступлением в командных турнирах. В футболе, баскетболе. Это заложено в нас. Мы любим командные соревнования. Оставляем все силы на корте. Думаю, что в нашу команду входят молодые игроки, которые более голодны до побед, чем кто-либо другой», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.

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