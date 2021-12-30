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Свёнтек объяснила, почему 2022 год должен сложиться для неё проще, чем 2021-й

Свёнтек объяснила, почему 2022 год должен сложиться для неё проще, чем 2021-й
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Польская теннисистка Ига Свёнтек призналась, что рассчитывает на опыт, который она уже накопила. Девятая ракетка мира надеется, что в 2022 году ей будет проще.

«Думаю, новый сезон будет намного проще. Почему? Я развилась с точки зрения игры в теннис, мне стало легче побеждать. Я стала более эффективным игроком.

К тому же мы поработали с моей командой, сумели выстроить конструкцию и систему, позволяющую мне отдыхать. Возможно, в следующем году я буду тратить меньше времени на всякие фотосессии и прочие мероприятия. В 2021 году мне было сложнее, ведь я впервые столкнулась с этим. В общем, я думаю, что 2022-й будет для меня проще», — цитирует Свёнтек пресс-служба WTA.

Напомним, в 2020 году Свёнтек сенсационно выиграла «Ролан Гаррос».

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