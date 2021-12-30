Болгарское новостное агентство в 7-й раз признало Джоковича балканским спортсменом года
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Сербский теннисист Новак Джокович стал лучшим балканским спортсменом 2021 года по версии Новостного агентства Болгарии. Серб уже в рекордный седьмой раз удостаивается этого титула. В 2021 году он выиграл три турнира «Большого шлема» из четырёх.
Вторым в опросе издания стал греческий баскетболист Яннис Адетокунбо. Он в 2021 году стал MVP финала НБА в составе «Милуоки Бакс». Третье место занял греческий прыгун в длину Миттиадис Тентоглу. Он выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Токио (Япония).
Победитель в номинации определялся с помощью опроса журналистов национальных новостных агентств Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Греции, Македонии, Черногории, Румынии, Сербии и Турции.
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