Кория сдал положительный тест на коронавирус перед стартом ATP Cup

Аргентинский теннисист Федерико Кория не сможет помочь своей сборной на турнире ATP Cup. Спортсмен заразился коронавирусом, что подтвердил тест на COVID-19, сообщает журналист Матиас Аларкон.



Кория является 63-й ракеткой мира. 29-летний теннисист намеревался начать сезон на Кубке ATP. Но теперь ему придётся провести некоторое время на самоизоляции. Теперь он вряд ли сможет сыграть на турнире, стартующем уже 1 января.



2021 год сложился для Кории успешно. Он впервые в карьере поднялся на 61-е место в рейтинге ATP.



Сборная Аргентины попала в группу D на турнире. Соперниками Аргентины будут команды Греции, Польши и Грузии.

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