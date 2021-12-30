Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кория сдал положительный тест на коронавирус перед стартом ATP Cup

Кория сдал положительный тест на коронавирус перед стартом ATP Cup
Комментарии

Аргентинский теннисист Федерико Кория не сможет помочь своей сборной на турнире ATP Cup. Спортсмен заразился коронавирусом, что подтвердил тест на COVID-19, сообщает журналист Матиас Аларкон.

Кория является 63-й ракеткой мира. 29-летний теннисист намеревался начать сезон на Кубке ATP. Но теперь ему придётся провести некоторое время на самоизоляции. Теперь он вряд ли сможет сыграть на турнире, стартующем уже 1 января.

2021 год сложился для Кории успешно. Он впервые в карьере поднялся на 61-е место в рейтинге ATP.

Сборная Аргентины попала в группу D на турнире. Соперниками Аргентины будут команды Греции, Польши и Грузии.

Новость по теме
Каспер Рууд: на ATP Cup у меня будет три хороших матча, чтобы удачно начать год
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021