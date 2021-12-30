Кория сдал положительный тест на коронавирус перед стартом ATP Cup
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Аргентинский теннисист Федерико Кория не сможет помочь своей сборной на турнире ATP Cup. Спортсмен заразился коронавирусом, что подтвердил тест на COVID-19, сообщает журналист Матиас Аларкон.
Кория является 63-й ракеткой мира. 29-летний теннисист намеревался начать сезон на Кубке ATP. Но теперь ему придётся провести некоторое время на самоизоляции. Теперь он вряд ли сможет сыграть на турнире, стартующем уже 1 января.
2021 год сложился для Кории успешно. Он впервые в карьере поднялся на 61-е место в рейтинге ATP.
Сборная Аргентины попала в группу D на турнире. Соперниками Аргентины будут команды Греции, Польши и Грузии.
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