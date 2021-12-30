Елена Веснина поздравила семьи своих болельщиков с наступающим Новым годом

Российская теннисистка Елена Веснина поздравила болельщиков с наступающим Новым годом.
«Просто наша семья хотела бы поздравить ваши с наступающим 2022 годом. Без итогов и планов на следующий год, я как-то привыкла планы, особенно грандиозные, держать при себе.⠀⠀
И так понятно, что этот год был очень сложным, местами очень печальным, год потерь и утрат, сопереживаю всем, кого это коснулось, желаю крепости духа, сил и терпения.⠀
Но в тоже время этот год умудрился, в хорошем смысле, удивить, как мне кажется, очень многих из нас, он был насыщенным, ярким, непредсказуемым и суматошным. Нам есть точно, за что можно сказать спасибо уходящему году.
Пусть в вашей жизни случается как можно больше радостных моментов, семейного счастья, гармонии в отношениях с близкими людьми, удачи, любви и самое главное — будьте здоровы», — написала Веснина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елены Весниной в «Инстаграме».
Веснина — олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, серебряный призёр Игр-2020 в миксте с Асланом Карацевым; победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде.
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