Елена Веснина поздравила семьи своих болельщиков с наступающим Новым годом

Российская теннисистка Елена Веснина поздравила болельщиков с наступающим Новым годом.

«Просто наша семья хотела бы поздравить ваши с наступающим 2022 годом. Без итогов и планов на следующий год, я как-то привыкла планы, особенно грандиозные, держать при себе.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

И так понятно, что этот год был очень сложным, местами очень печальным, год потерь и утрат, сопереживаю всем, кого это коснулось, желаю крепости духа, сил и терпения.⁣⁣⠀

Но в тоже время этот год умудрился, в хорошем смысле, удивить, как мне кажется, очень многих из нас, он был насыщенным, ярким, непредсказуемым и суматошным. Нам есть точно, за что можно сказать спасибо уходящему году.

Пусть в вашей жизни случается как можно больше радостных моментов, семейного счастья, гармонии в отношениях с близкими людьми, удачи, любви и самое главное — будьте здоровы», — написала Веснина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Весниной в «Инстаграме».

Веснина — олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, серебряный призёр Игр-2020 в миксте с Асланом Карацевым; победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде.