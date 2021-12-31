Навратилова: Эшли Барти и 2022-й год завершит в роли первой ракетки мира

Легенда мирового тенниса чешка Мартина Навратилова считает, что в следующем году австралийка Эшли Барти сохранит за собой статус первой ракетки планеты.
«Думаю, что в конце 2022 года мне было бы трудно выбрать кого-то, кто бы её превзошел. Во-первых, она самый полноценный игрок. Кроме того, она хорошо отдохнула и у неё было время, чтобы еще больше улучшить свою игру. Все от неё отстают, и тем, кто наступает ей на пятки, будет трудно ей догнать.
Может ли кто-нибудь быть достаточно здоровым и последовательным, чтобы лишить ее лидерства в рейтинге? И играть лучше неё в течение всего года? Если они смогут, я сниму шляпу. Но я не думаю, что это произойдёт, если она будет здорова», — выразила Навратилова своё мнение на официальном сайте WTA.
В этом году Эшли Барти присоединилась к Штефани Граф, Серене Уильямс, Мартине Навратиловой и Крис Эверт — это единственные женщины, которые заканчивали год на первом месте в течение трех сезонов подряд.
Они также являются единственными пятью женщинами, которые удерживались на первом месте в рейтинге WTA более 100 недель подряд.
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